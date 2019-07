Koning Harald is maandag bij de eerste race in de Club Swan 50-klasse in de baai van Palma als achtste over de finish gekomen. De boot van de nog afwezige Spaanse koning Felipe deed het iets beter: zevende in het deelnemersveld van in totaal veertien zeilschepen.

De Noorse koning neemt voor het eerst in negen jaar weer deel aan de strijd om de prestigieuze Koningscup – Copa del Rey – die dit jaar voor de 38e keer bij Mallorca wordt gehouden. In het verleden nam hij het regelmatig op tegen zijn Spaanse collega koning Juan Carlos en dit jaar is het de bedoeling dat Harald (82) zeilt tegen koning Felipe (51).

Harald was in het weekeinde al aangekomen en zondag oefende hij met zijn bemanning met de Fram XVIII in de baai van Palma. Felipe echter heeft nog tal van verplichtingen in Madrid en kan op zijn vroegst pas dinsdagmiddag naar het vakantie-eiland vliegen.