De Noorse koning Harald trok maandag veel bekijks bij de Real Club Náutico in Palma, op het Spaanse vakantie-eiland Mallorca. Daar bereidde hij zich voor op de eerste twee races met zijn zeilschip Fram XVIII in de strijd om de Copa del Rey.

Op het water van de baai van Palma kon de ervaren Harald, die in 2010 voor het laatst deelnam aan de Spaanse Koningsbeker zeilen, zich nog niet doen gelden. In de ochtendwedstrijd behaalde hij een bescheiden achtste plaats in een veld van veertien boten en de middagrace verliep nog minder goed. Harald en zijn bemanning finishten op een teleurstellende elfde plek. Dat leverde de koning na twee races voorlopig ook een elfde plek op in de rangschikking.

Veel aandacht ging van Spaanse zijde uit naar ‘Aifos 500’ van de Spaanse marine, waarvan koning Felipe tijdens de zeilweek in Mallorca officieel de schipper is. Aifos finishte in de twee races respectievelijk als zevende en negende en staat daardoor voorlopig negende in het klassement. Felipe heeft daar nog geen deel aan gehad. Hij werkte maandag in Madrid een serie afspraken af en zal waarschijnlijk ook de races van dinsdag nog moeten overslaan.