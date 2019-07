Meghan, hertogin van Sussex, heeft maandenlang in het diepste geheim aan ‘haar’ Vogue gewerkt. Zondag maakten Buckingham Palace en de Britse editie van het blad bekend dat de echtgenote van prins Harry aan het roer stond van het septembernummer, de belangrijkste uitgave van het jaar.

Edward Enninful, hoofdredacteur Britse Vogue, doet op de website van het tijdschrift uit de doeken dat hij en Meghan elkaar al in januari spraken over het septembernummer. De hertogin was toen nog in verwachting van haar eerste kind. Zoontje Archie kwam begin mei ter wereld. “Vanaf het begin hebben we het over de cover gehad, of zij erop zou moeten staan of niet”, zegt Enninful.

Meghan koos er zelf voor niet te poseren voor Vogue, omdat dat “opschepperig” over zou kunnen komen. In plaats daarvan richt de hertogin van Sussex de schijnwerpers op vijftien vrouwen die ze bewondert. Het zestiende vakje op de cover staat voor een spiegel, een idee van Meghan, waarmee ze de lezers wil aanmoedigen om het beste in henzelf boven te halen.

Instructies

De 74-jarige fotograaf Peter Lindbergh werd gekozen voor de shoots van de coverfoto’s. Hij kreeg van Meghan veel ruimte, de hertogin had maar één eis. “De instructies van de hertogin waren duidelijk: ik wil sproeten zien!” Meghan vertelde eerder al eens dat ze het verschrikkelijk vindt als haar sproetjes verdwijnen bij de nabewerking van foto’s.

Het laten zien van sproeten was voor Lindbergh, die in januari 1990 de beroemde zwart-wit Vogue-cover met naturel supermodellen maakte, overigens geen enkel probleem. “Ik ben dol op sproetjes!”