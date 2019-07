Pierre Casiraghi, het jongste kind van prinses Caroline van Monaco, ondersteunt ‘klimaatmeisje’ Greta Thunberg in haar klimaatstrijd. Casiraghi, een fanatiek zeiler, helpt Thunberg in de 18 meter lange raceboot de Malizia II de oceaan over, zo meldt het team achter de boot op Twitter.

“Ik vind dat we bewustwording moeten creëren over de wereldwijd door mensen toenemende uitstoot en vervuiling”, laat Casiraghi weten. “Overheden en internationale instituties moeten ervan worden overtuigd dat wetten nodig zijn om mens en natuur te beschermen.” Thunberg is volgens de 31-jarige Casiraghi, de neef van prins Albert II van Monaco, een ambassadeur van die boodschap.

Team Malizia, met Casiraghi en diens Duitse collega Boris Hermann als schippers, had Thunberg aangeboden haar naar de Verenigde Staten te brengen. Thunberg staat bekend als het klimaatmeisje en begon met de vrijdagse stakingen voor het klimaat. Ze wilde naar de VS reizen om klimaattoppen te bezoeken en -protesten bij te wonen, maar heeft enkele jaren geleden besloten niet meer te vliegen.

De Malizia II bood uitkomst. Het vaartuig is voorzien van zonnepanelen en onderwaterturbines, waardoor de reis over de Atlantische Oceaan koolstofvrij kan worden afgelegd. Doel is om de VN-klimaattop op 23 september in New York bij te wonen, zo laat Thunberg op Twitter weten. De top wordt gehouden in de marge van de jaarlijkse algemene vergadering van de VN.