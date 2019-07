De Jordaanse Fatima al-Lobi heeft voor de tweede keer binnen een half jaar koninklijk bezoek gekregen. In februari klopte koningin Máxima aan bij haar guesthouse in Salt en zondag verscheen opeens koningin Rania om alles te weten te komen over haar project. Fatima straalde. Zoveel aandacht had ze nooit kunnen bedenken.

De Jordaanse Fatima is koningin in de keuken en maakt gerechten klaar voor toeristen die bijvoorbeeld deelnemen aan door de gids Andrea Papadimitriou verzorgde wandeltochten in Salt en omgeving. Met hulp van het Microfund for Women (MFW) heeft ze een nieuwe keuken kunnen aanschaffen, waardoor er nog beter kan worden gekookt.

Koningin Máxima was eerder dit jaar tijdens haar VN-werkbezoek aan Jordanië geïnteresseerd in de verschillende manieren waarop het fonds vrouwen ondersteunde en toegang gaf tot financiële diensten, inclusief een mobiele portemonnee. Dat geeft vrouwen meer kansen zich te ontplooien, zoals ook koningin Rania kon vaststellen.

Voor Fatima was de tweede koninklijke visite misschien nog wel belangrijker dan de eerste. Rania heeft immers miljoenen volgers op sociale media en daar toonde haar persdienst zondag en maandag foto’s en filmpjes van het bezoek aan Salt.