De Thaise koning Vajiralongkorn heeft de viering van zijn 67e verjaardag aangrepen om generaal-majoor

een hogere adellijke titel te geven. Zij is nu ‘Chao Kun’, hetgeen aangeeft dat er een bijzondere relatie is met de koning.

Die had de voormalige verpleegster eerder al een nieuwe achternaam gegeven, die aanduidt dat ze loyaal is aan hem. Sineenat Wongvajirapakdi (34) heette eerst Niramon Ounprom. Ze is lid van de koninklijke lijfwacht en verkeert in die hoedanigheid al enkele jaren in de nabijheid van de koning. In mei werd ze van kolonel gepromoveerd tot generaal-majoor.

Sineenat Wongvajirapakdi ontving haar hogere titel in de troonzaal van het koninklijk paleis, onder toeziend oog van de koninklijke familie en koningin Suthida. Die heeft ook een rang in de lijfwacht, marcheerde in mei net als Sineenat mee in de optocht voor de kroning van Vajiralongkorn en in 2017 bij de crematie van diens vader koning Bhumibol.

Het Thaise hof geeft geen uitleg over de relatie van Sineenat met de koning, die in mei plotseling trouwde met Suthida. Op foto’s die de afgelopen jaren zijn gemaakt in Duitsland, waar de koning het grootste deel van het jaar verblijft, is Sineenaat geregeld in zijn gezelschap opgedoken.