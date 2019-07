‘Dato’ Dennis Muhammad, bij de burgerlijke stand in Lisse ooit ingeschreven als Dennis Verbaas, had dinsdag goed zicht op de installatieplechtigheid van het nieuwe koningspaar van Maleisië. Hij zat met zijn echtgenote prinses Aminah, dochter van de sultan van Johor, op de tweede rij, bij andere leden van de nieuwe Maleisische koninklijke familie.

Maleisië telt negen vorstelijke families die volgens een rotatiesysteem elke vijf jaar uit hun midden een nieuwe koning – Yang di-Pertuan Agong is de officiële benaming – kiezen. Toen begin januari de pas twee jaar eerder gekozen sultan Muhammad V van de deelstaat Kelantan het koningschap plotseling opgaf, viel de beurt toe aan de sultan van Pahang. Na een interne troonswisseling werd dat Abdullah, die eind januari al de eed aflegde.

Abdullah is getrouwd met de zus van de sultan van Johor, Azizah. Vandaar dus dat Dennis met zijn vrouw en andere leden van zijn schoonfamilie bij de koninklijke familie was geplaatst. Schoonvader sultan Ibrahim, die volgens het rotatiesysteem over vijf jaar aan de beurt is voor het koningschap, was opmerkelijk genoeg afwezig. Hij liet zich vertegenwoordigen door zijn tweede zoon, prins Idris die naast de wel aanwezige sultans en leiders van andere deelstaten op een apart podium zat.

Dennis, die voor zijn huwelijk met prinses Aminah, naar Maleisisch gebruik ook een islamitische naam aannam, heeft van zijn schoonvader de titel ‘Dato’; gekregen. In het Engels zou dat ‘Sir’ zijn.