Koning Juan Carlos is voor de komst van zijn zoon koning Felipe vertrokken van het Spaanse Baleareneiland Mallorca. Een gezamenlijk treffen met de hele familie zit er ook dit jaar niet in, stelde El Mundo dinsdag vast. Juan Carlos zou zich opmaken voor het WK zeilen in Finland terwijl Felipe staat te trappelen om deel te nemen aan de strijd om de Copa del Rey, die hij zaterdag zelf mag uitreiken.

Dat Juan Carlos op Mallorca verscheen, was op zich al een verrassing. Hij liet zich ook maar één keer zien toen hij samen met koningin Sofia de tennisschool van Rafael Nadal bezocht. ‘Het is steeds weer zoals je niet verwacht’, aldus de krant. Vorig jaar immers zou de koning-emeritus deelnemen aan de zeilwedstrijden en kwam er op het laatste moment een afzegging. Dit jaar dook hij plotseling op, maar vertrok weer voor de komst van Felipe en zijn gezin.

Spaanse media bestuderen dit komen en gaan van de koninklijke familie zoals in de jaren zestig en zeventig op hoogtijdagen van de communistische Sovjet-Unie zogenoemde ‘Kremlin-watchers’ het komen en gaan van hoge partijleden observeerden. Daaruit konden ze namelijk opmaken, zo werd althans gedacht, hoe de onderlinge verhoudingen lagen. El Mundo constateerde dan ook dat Juan Carlos los van zijn mogelijke verplichtingen in Finland geen zin had in een familieonderonsje op Mallorca.

De krant hoopt nu echter op een ander mirakel. Koningin Letizia heeft zoals bekend een hekel aan het vakantieverblijf op de Balearen en houdt zich doorgaans ver van het zeilen. Maar aan de zeilstrijd neemt dit jaar een geheel vrouwelijke équipe deel. Onder het motto ‘de wonderen zijn de wereld nog niet uit’ opperde El Mundo dat Letizia daarom zaterdag misschien aanwezig zou kunnen zijn bij de prijsuitreiking. Ze is daar als koningin nog nooit bij geweest “maar alles is mogelijk in deze rare, rare, rare zomer”, schreef de krant.