De nieuwe Maleisische koning sultan Abdullah is dinsdag in een kleurrijke ceremonie in de troonzaal van het Istana Negara, het nationaal paleis, officieel geïnstalleerd. In zijn inhuldigingstoespraak zei de Yang di-Pertuan Agong, zoals zijn titel luidt, dat hij tijdens zijn regering het volk op de eerste plaats zal stellen.

Abdullah, die dinsdag zestig jaar werd, benadrukte het belang van eenheid en harmonie in het multiculturele en multireligieuze Maleisië. “Wie met vuur speelt, brandt niet alleen zichzelf, maar het hele dorp”, aldus de koning.

De sultan van Brunei en de kroonprins van Abu Dhabi, sjeik Mohammed bin Zayed, waren eregasten bij de plechtigheid. Sultan Abdullah heeft samen met de sjeik gestudeerd in Oxford en ook waren ze samen op de Britse koninklijke academie Sandhurst. “We delen veel herinneringen als vrienden en broeders.”

Niet alle acht andere Maleisische vorsten waren naar de installatie gekomen. Zo was Abdullahs in januari plotseling afgetreden voorganger sultan Muhammad V van de deelstaat Kelantan afwezig, en ook Abdullahs zwager en mogelijk opvolger sultan Ibrahim van Johor ontbrak. Hij werd vertegenwoordigd door zijn tweede zoon prins Idris.