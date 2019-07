De werknemers van drukkerij Gan Seng hebben dinsdag dankzij ingrijpen van het ministerie van Arbeid vrij gekregen voor de installatie van de nieuwe koning van Maleisië. Hun baas was namelijk niet van plan hen een extra vakantiedag te geven. “Er zijn al genoeg vrije dagen”, aldus een memo van Gan Seng aan zijn personeel.

Dat schrijven werd gedeeld op sociale media, zo meldde de Malay Mail, en leidde tot een stroom van kritiek en onderzoek van het ministerie. Het bedrijf was namelijk in overtreding omdat het zich te houden had aan het regeringsbesluit dat de dag van de installatie van de Yang di-Pertuan Agong voor iedereen een verplichte vrije dag zou zijn.

“We respecteren de wet en het personeel heeft vrij”, reageerde Gan Seng berouwvol nadat hij op de vingers was getikt door het ministerie. Aanvankelijk wilde hij vasthouden aan de elf dagen die aan het begin van het jaar waren vastgesteld. Maar toen was niet te voorzien dat er een troonswisseling zou plaatsvinden en dat er een nieuwe koning moest worden ingehuldigd.

De nieuwe koning sultan Abdullah werd dinsdag samen met zijn vrouw koningin Azizah plechtig geïnstalleerd tijdens een met veel pracht en praal omgeven ceremonie in Istana Negara, het nationaal paleis.