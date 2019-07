Meghan, Hertogin van Sussex, kwam zelf met het idee om het septembernummer van de Britse Vogue onder haar hoede te nemen. In haar hoofdredactioneel commentaar onthult Meghan dat ze aanvankelijk met het blad sprak over een interview en covershoot.

Al vrij snel na de eerste ontmoeting met hoofdredacteur Edward Enninful solliciteerde de hertogin via een sms’je. “Ik heb de vraag verschillende keren getypt en weer verwijderd totdat ik de moed had om de vraag te stellen”, schrijft Meghan in het blad, dat vrijdag in de kiosken ligt. De nerveuze hertogin staarde vervolgens naar haar telefoonscherm, waarop de welbekende drie bolletjes lang te zien waren in afwachting van Enninfuls antwoord. “De grootste uitdaging om geduld uit te oefenen.”

Toen het verlossende ‘ja’ kwam, was het feest. “Thuis op de bank, met twee honden om me heen, vierde ik het toen die woorden op mijn scherm verschenen.” Meghan was destijds nog in verwachting van zoon Archie, die in mei ter wereld kwam. Ook de baby kreeg een plek in Vogue. “Ik was ongeveer vijf maanden zwanger toen dit proces begon. Tegen de tijd dat jullie dit exemplaar in handen hebben, zullen mijn man en ik ons zoontje van drie maanden vasthouden.”

In ‘haar’ Vogue wil Meghan een aantal inspirerende vrouwen in de schijnwerpers zetten. Zo interviewde Harry Jane Goodall en stelde Meghan een aantal vragen aan voormalig first lady Michelle Obama. Ook zij had het over Archie; Michelle drukt de Hertog en Hertogin van Sussex op het hart vooral te genieten van de babytijd. “De eerste jaren van het ouderschap zijn vermoeiend. Ik weet zeker dat je daar inmiddels ook wel iets van weet. Maar er is niets zo magisch als een baby in huis. Ik ben zo blij voor jou en Harry dat jullie dat mogen ervaren. Geniet ervan.”