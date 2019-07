Donderdag 12 september opent Pieter van Vollenhoven de Open Monumentendag in Zierikzee, waarna zo’n 5000 Nederlandse monumenten het hele weekend gratis hun deuren openen voor publiek. Van Vollenhoven is voorzitter van het Comité van Aanbeveling bij de Stichting Nederlands Open Monumentendag, en geeft al jaren het startsein.

Open Monumentendag is een van de grootste culturele evenementen van Nederland, en wordt elk jaar in het tweede weekend van september gehouden om de publieke belangstelling voor het behoud van monumenten te vergroten. Dit jaar is het thema Plekken van plezier. Daarbij staan monumenten centraal voor ontspanning en vermaak, zoals theaters, parken en musea.

Pieter van Vollenhoven is al jaren actief voor het behoud van monumenten en Open Monumentendag. Hij richt zich in het bijzonder op het behouden van monumenten door die een nieuwe bestemming te geven.