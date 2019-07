Prinses Haya heeft dinsdag in de familiekamer van de High Court in Londen zelf de eerste hoorzitting bijgewoond in het geschil dat ze heeft met haar echtgenoot, de emir van Dubai, sjeik Mohammed.

Beiden strijden om de zeggenschap over hun twee kinderen nadat Haya, een halfzus van de Jordaanse koning Abdullah, met hen uit Dubai wegvluchtte en na enkele omzwervingen in Londen neerstreek. Het was voor het eerst dat prinses Haya (45) in de openbaarheid trad sinds haar onverwachte komst naar Londen, waar ze een huis zou bewonen in de chique wijk Kensington.

Sjeik Mohammed (70) vroeg dinsdag via zijn advocaten meteen om beperkingen op publiciteit over de zaak, maar rechtbankpresident Sir Andrew McFarlene wees dat af, meldde de BBC. Volgens hem was er een algemeen publiek belang mee gemoeid, zij het alleen in brede zin. De sjeik wil dat zijn kinderen – een zoon en dochter – terugkeren naar Dubai.

Verbod

Prinses Haya, die de vooraanstaande advocaat barones Fiona Shackleton heeft ingehuurd die onder meer de scheiding van de Britse prins Charles behandelde, vroeg de rechtbank om een ‘forced marriage protection order’. Dat houdt onder meer in een verbod op fysiek geweld, direct of indirect contact opnemen, wegvoeren uit een land of het regelen van een huwelijk. Ook ligt er een verzoek voor een ‘niet-molestatie’ bevel. Aan wie dat gericht zou moeten zijn, werd niet bekend.

Sjeik Mohammed trouwde in 2004 met de dochter van wijlen koning Hoessein van Jordanië. Het was zijn zesde huwelijk. Prinses Haya bleef altijd een buitenbeentje in Dubai, waar ze anders dan andere vrouwen op de voorgrond trad. Ook in het buitenland – bij het IOC, de paardensportfederatie en de VN – was ze actief.

Volgens de BBC is Haya bij haar man weggegaan nadat ze meer details te weten is gekomen over het weglopen en gedwongen terughalen van twee oudere dochters van de emir.