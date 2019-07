De Thaise koning Vajiralongkorn, die ook bekend staat als Rama X, heeft nu officieel twee vrouwen. Alleen durven Thaise media dat vanwege de strenge wetten op majesteitsschennis niet expliciet te melden. De positie van tweede vrouw Sineenat Wongvajirapakdi blijft voor de meeste Thai daarom vaag.

Dat de generaal-majoor uit de koninklijke lijfwacht een bijzondere positie heeft, werd zondag bij de viering van de 67e verjaardag van de koning wel duidelijk. In de troonzaal van het paleis verleende hij Sineenat de eretitel ‘Chao Khun Phra’, de traditionele omschrijving voor ‘koninklijke adellijke gemalin’.

Sineenat (34), toen ze nog verpleegster was Niramon Ounprom geheten, kreeg ook een hele trits hoge onderscheidingen: de meest illustere Orde van Chula Chom Klao, 1e klasse; De meest verheven Orde van de Witte Olifant, speciale klasse; De meest nobele Orde van de Kroon van Thailand, speciale klasse, en Rattanaporn-medaille, eerste klasse.

Enorme verdiensten

Volgens de Royal Gazette werd ze daarmee beloond voor haar enorme verdiensten in de koninklijke lijfwacht. Dat meldden Thaise media dinsdag ook, zonder de vraag te stellen waarom een generaal-majoor ook de titel ‘koninklijke adellijke gemalin’ kreeg. Wel werd vastgesteld dat deze titel sinds 1921 niet meer is verleend. Achtereenvolgende Thaise koningen hadden daarna slechts één echtgenote.

“De koningen Rama VI, Rama VII en Rama IX beoefenden allemaal monogamie, terwijl koning Rama VIII nooit trouwde”, noteerde nieuwswebsite Khaosod dinsdag “In mei, vlak voor zijn kroning, kondigde koning Rama X aan dat hij met generaal Suthida Vajiralongkorn na Ayudhya was getrouwd en haar daarom tot koningin Suthida had verheven.”

Dat huwelijk kwam voor de Thaise media ook uit de lucht vallen, terwijl in het buitenland haar aanwezigheid en die van Sineenat in het gezelschap van de koning – zowel in Duitsland, waar hij woont, als bijvoorbeeld bij de crematie van koning Bhumibol – al was opgevallen.