De Spaanse koning heeft dinsdag samen met koningin Letizia de nationale waterpoloselecties ontvangen, die zowel bij de mannen als de vrouwen bij het WK in het Koreaanse Gwangju zilver behaalden. Het was het laatste agendapunt voor koning Felipe in Madrid. Als hij een beetje haast maakt kan hij dinsdagmiddag nog in Palma zijn om zich klaar te maken voor deelname aan de strijd om de Koningscup zeilen.

De zeilwedstrijden zijn maandag al zonder de koning begonnen en de bemanning van de ‘Aifos 500’ kan wel wat koninklijke inspiratie gebruiken. Op de eerste zeildag finishte de boot niet in de kopgroep en ook dinsdagmorgen was de behaalde zevende plaats in de eerste race niet echt een goede prestatie. Vorig jaar was Felipe eerder van de partij en leek hij aanvankelijk in aanmerking te kunnen komen voor een plek op het podium, waarbij de koning dan aan zichzelf de Copa del Rey had mogen uitreiken. Maar zover kwam het uiteindelijk niet.

Spaanse media kijken niet alleen uit naar de komst van Felipe maar ook naar het duel met de Noorse koning Harald, die met zijn Fram XVIII eveneens uitkomt in de koningsklasse Club Swan 50. De 82-jarige vorst koos ook dinsdagmorgen weer het ruime sop van de baai van Palma, om voor Can Pastilla aan de races deel te nemen. Net als maandag moest Harald genoegen nemen met een finish in de achterhoede: tiende.

Van koningin Letizia is bekend dat ze het verblijf op Mallorca niet beschouwd als vakantie maar als werk. Met het zeilen en alle media-aandacht die het met zich meebrengt, heeft Letizia niets op, in tegenstelling tot haar schoonfamilie die er elk jaar naar uitkijkt. Voor haar begint de zomervakantie pas wanneer het eiland kan worden verlaten.