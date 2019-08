De Noorse koning-zeiler Harald zal dit jaar geen claim leggen op de door zijn Spaanse collega koning Felipe uitgeloofde Koningscup. Na drie dagen zeilen met in totaal zes races in de baai van Palma bezet koning Harald met zijn zeilschip Fram XVIII een bescheiden tiende plaats in de voorlopige rangschikking.

De Spaanse marine moest het nog stellen zonder koning Felipe maar deed het iets beter en staat met Aifos 500 – de boot is vernoemd naar koningin Sofia, Aifos is haar naam achterstevoren geschreven – op de achtste plaats, op 25 punten afstand van lijstaanvoerder Cuordileone van skipper Ettore Mattiello. Diens slechtste finish was een vijfde plek woensdagmiddag, terwijl Aifos al drie keer als zevende over de eindstreep voer. De beste prestatie van de Noren was een zevende plaats woensdag.

De Spanjaarden rekenen erop dat Felipe op de laatste wedstrijddagen van de Copa del Rey wel kan meevaren, maar een finish bij de eerste drie van de Club Swan 50 lijkt dit jaar niet weggelegd voor de koning en zijn equipe.