De Jordaanse koning Abdullah heeft woensdag in zijn paleis in de Jordaanse hoofdstad Amman Jared Kushner ontvangen. De vorst sprak met de adviseur en schoonzoon van de Amerikaanse president Donald Trump onder meer over het voorgenomen vredesplan van de VS voor het Midden-Oosten.

Kushner bezoekt komende dagen verschillende landen in het Midden-Oosten. Jordanië is het eerste land dat hij aandoet. Hierna reist hij door naar Egypte, Saudi-Arabië, Israël en Marokko. Belangrijkste gespreksonderwerp is een vredesplan voor de Palestijns-Israëlische situatie.

Abdullah had afgelopen maart ook al een ontmoeting met Kushner. De Jordaanse koning bracht toen een werkbezoek aan Washington DC. Hij maakte een rondje langs belangrijkste beleidsmakers in de Amerikaanse hoofdstad. Naast Kushner, stonden er afspraken op de agenda met vicepresident Mike Pence, minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo en nationaal veiligheidsadviseur John Bolton.

Ondertussen wordt in Jordanië in de staatsmedia met geen woord gerept over prinses Haya bint Al Hussein, die dinsdag bij de High Court in Londen om bescherming vroeg tegen haar man, de emir van Dubai. De prinses is de halfzus van koning Abdullah, die op zijn beurt belangrijke bondgenoot Verenigde Arabische Emiraten niet voor het hoofd wil stoten.