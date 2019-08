Sultan Abdullah, de nieuwe Yang di-Pertuan Agong of koning van Maleisië, heeft woensdagavond in het Istana Negara, het nationaal paleis in Kuala Lumpur, een groot diner aangeboden ter ere van zijn installatie dinsdag.

De koning, die die dag ook zestig jaar werd, kreeg een enorme verjaardagstaart aangeboden in de vorm van de troon waarop hij met zijn vrouw Azizah had plaatsgenomen. Abdullah had zijn zwaard nodig om het gevaarte aan te snijden.

Onder de genodigden bevonden zich sultan Hassanal Bolkiah van buurland Brunei en zijn vrouw, en ook Abdullah’s familie uit de deelstaat Johor. Daarbij ook de uit Lisse afkomstige Dennis Verbaas met zijn echtgenote prinses Aminah en zijn zwager prins Idris, die zijn vader sultan Ibrahim vertegenwoordigde bij de plechtigheden rond de installatie van de nieuwe koning.

Abdullah is sultan is van de deelstaat Pahang. In januari werd hij door de andere acht Maleisische vorstenhuizen gekozen de komende vijf jaar haar koningschap uit te oefenen. Abdullah is gehuwd met de zus van de sultan van Johor, die over vijf jaar aan de beurt is voor het roulerende koningschap.