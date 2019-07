Koning Felipe is volgens verschillende Spaanse media dinsdagavond al vooruit gereisd naar Mallorca om tijd te hebben om woensdag al deel te nemen aan de 38e editie van de strijd om de Koningscup zeilen. Koningin Letizia komt dan pas in de loop van woensdag naar het vakantie-eiland, samen met dochters Leonor en Sofia. Die verbleven de afgelopen weken in een zomerkamp in de Verenigde Staten.

De vroege oversteek van Felipe uit Madrid hielp de koning evenwel niet om eerder aan boord te kunnen stappen van de door de Spaanse marine beheerde ‘Aifos 500’. De zeilstrijd werd woensdagmorgen namelijk opgeschort omdat er een te zware mistralwind stond in de baai van Palma, met windstoten van wel 30 knopen per uur.

De hoop was echter dat de sterkte in de middag zou afnemen zodat de tientallen aan de verschillende onderdelen van de strijd om de Copa del Rey deelnemende zeilboten toch nog het water op kunnen gaan. Spaanse media verwachten daarbij Felipe, maar weten in elk geval zeker dat de Noorse koning Harald met zijn ‘Fram XVIII’ in de Club Swan 50-klasse van de partij zal zijn.

Volgens de commandant van de ‘Aifos 500’ is het niet erg dat Felipe deze week niet heeft kunnen oefenen. Hij is ervaren genoeg en zeer strijdbaar ingesteld, zodat hij zonder moeite het roer kan overnemen “en net zo kan zweten als wij”.