Koning Willem-Alexander en koningin Máxima geven de aftrap voor de viering van 75 jaar vrijheid in Nederland in Terneuzen. Het koninklijk paar reist op 31 augustus in het bijzijn van minister-president Mark Rutte, minister Ank Bijleveld van Defensie en staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar Zeeland.

Tijdens de viering opent de koning het jubileumjaar door aan de Schelde een belboei te luiden. Daarna volgt een vloot- en vliegparade, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

Gedurende de bijeenkomst in Terneuzen is er speciaal aandacht voor de bevrijding van Zuid-Nederland en voor de Slag om de Schelde. Veteranen van landen die hierbij betrokken waren, zijn in Terneuzen aanwezig. Ook is er in het Scheldetheater een kort programma waar minister-president Rutte een toespraak houdt.

Voor de feestelijkheden zijn ook vertegenwoordigers uitgenodigd van de landen die betrokken waren bij de bevrijding van Nederland. Wie dat zijn, wordt kort voor 31 augustus bekendgemaakt.