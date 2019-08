De nieuwe Japanse keizer Naruhito heeft donderdagmiddag voor het eerst sinds zijn troonsbestijging op 1 mei een buitengewone zitting geopend van het Japanse parlement, de Diet. Hij deed dat met vrijwel identieke woorden als zijn vader keizer Akihito, aldus televisiezender NHK.

De keizer arriveerde halverwege de middag bij het parlementsgebouw, waar de voorzitters van het Hoger- en Lagerhuis hem opwachtten. Om precies 15.00 uur las Naruhito in de plenaire zaal van het Hogerhuis zijn korte verklaring voor. De keizer zei te hopen dat de Diet als hoogste orgaan van de staat zijn plichten zal vervullen en aan de verwachtingen van de bevolking zal voldoen.

Het was voor Naruhito overigens niet helemaal de eerste keer dat hij een termijn van het parlement opende. In 2003 had hij als kroonprins zijn vader al een keer vervangen toen deze een operatie voor prostaatkanker moest ondergaan.