Koning Willem-Alexander heeft sinds donderdag een nieuwe grootmeester. Chris Breedveld is 1 augustus Jan Versteeg opgevolgd, die als ambassadeur naar Spanje gaat.

Hoewel Breedveld nieuw is als grootmeester – het hoofd van de hofhouding dat voor de koning onder anderen de contacten met de in Nederland gevestigde diplomaten onderhoudt – is hij geen onbekende van Willem-Alexander. Breedveld is sinds 2004 bij de dagelijkse gang van zaken van de koninklijke familie betrokken, al was dat nooit als lid van de hofhouding.

Breedveld was tot 2012 plaatsvervangend directeur-generaal van de Rijksvoorlichtingsdienst en in die functie woordvoerder voor het Koninklijk Huis. Daarna werd hij directeur van het Kabinet van de Koningin, dat op de dag van de troonswisseling werd omgedoopt tot Kabinet van de Koning. In beide posities schoof Breedveld elke week aan bij het zogenoemde secretarieoverleg in paleis Noordeinde, waar onder meer de koninklijke agenda wordt bepaald en besproken.

Bij het Kabinet van de Koning, dat zich bezighoudt met de grondwettelijke taken van de koning en zijn contacten met de ministers, is donderdag ook meteen al een opvolger van Breedveld aangetreden: Christoffer Jonker. Deze werkte tot voor kort als directeur internationale aangelegenheden en operaties bij het ministerie van Defensie.