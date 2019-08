De Amerikaanse president Donald Trump komt volgende maand weer naar Europa voor een staatsbezoek. Dit keer is het de beurt aan Denemarken, meldt het Deense hof. Na een uitnodiging van koningin Margrethe brengen Trump en zijn vrouw Melania op 2 en 3 september een bezoek aan Denemarken.

Details over het programma worden later vrijgegeven. Trump is na Bill Clinton (1997), George W. Bush (2005) en Barack Obama (2009) de vierde Amerikaanse president die een staatsbezoek brengt aan Denemarken. Tijdens de drie eerdere bezoeken werd Margrethe bijgestaan door haar vorig jaar overleden echtgenoot prins Henrik. Naar verwachting krijgt ze dit keer veel steun van oudste zoon kroonprins Frederik en diens vrouw kroonprinses Mary.

Margrethe stak de oceaan slechts één keer over voor een staatsbezoek. In 1991 bracht de Deense vorstin, met Henrik, een bezoek aan de Verenigde Staten. Daar werd het stel ontvangen door toenmalig president George H.W. Bush.