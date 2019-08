De Thaise koning Vajiralongkorn heeft donderdag ter gelegenheid van Nationale Vrouwendag zijn beide partners op pad gestuurd. Koningin Suthida sprak in de Impact Arena bij de opening van een tentoonstelling, waar ook volop afbeeldingen van haar waren te zien.

Het was het eerste solo-optreden van Suthida, die op 1 mei plotseling met de koning trouwde. Ze is zijn vierde echtgenote. “Ik ben trots een Thaise vrouw te zijn”, aldus Suthida in haar openingstoespraak, waarin ze ook verwees naar de verdiensten van haar schoonmoeder koningin Sirikit.

De afgelopen zondag officieel als ‘koninklijke gezellin’ of tweede vrouw benoemde Sineenat Wongvajirapakdi ging eveneens alleen op pad. Zij bezocht de opperste patriarch van Thailand in de Wat Ratchabophit, een tempel in de nabijheid van het koninklijk paleis.

De Thai kwamen bij de viering van de 67e verjaardag van de koning te weten dat hij in feite twee echtgenotes heeft en dat Sineenat naast de koningin zijn gezellin of gemalin is. Sineenat is een voormalige verpleegster die net als koningin Suthida werd opgenomen in de koninklijke lijfwacht en daar bliksemsnel carrière maakte. Sineenat is ook degene die de koning meestal vergezeld tijdens zijn verblijf in Duitsland.