De Japanse oud-prinses Ayako (28) is in verwachting. Dat melden Japanse media donderdag. Het eerste kind van Ayako en haar man Kei Moriya wordt eind dit jaar verwacht.

Ayako Moriya, een achternichtje van de eerder dit jaar afgetreden keizer Akihito, was tot aan haar huwelijk vorig jaar oktober lid van het keizershuis. De Japanse wet bepaalt echter dat vrouwelijke leden van de keizerlijke familie die met een burger trouwen hun status en titel verliezen. Bij mannen is dat andersom niet het geval.

Eind dit jaar buigt een door de regering aangestelde commissie zich over de vraag of deze bepaling nog wel wenselijk is aangezien het aantal leden van de keizerlijke familie schrikbarend is gedaald en door toekomstige huwelijken nog verder zal dalen. In de generatie van Ayako is er maar één jongen, prins Hisahito (12), de zoon van kroonprins Akishino.

De prinses kreeg bij haar huwelijk een afkoopsom mee van 830.000 euro, als een soort compensatie voor het verlies van haar keizerlijke waardigheid. Het bedrag werd vastgesteld in een besloten bijeenkomst van de Economische Raad van het Keizerlijk Huis, waarin onder anderen ook premier Shinzo Abe zitting heeft.

Echtgenoot Kei Moriya, die bij scheepvaartbedrijf Nippon Yusen werkt, sprak vorig jaar de wens uit dat hij samen met Ayako “een lachende familie” kon stichten.