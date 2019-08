De Roemeense bewaarder van de kroon, Margareta, heeft donderdag samen met haar echtgenoot prins Radu een mis bijgewoond ter nagedachtenis van haar op 1 augustus 2016 overleden moeder koningin Ana. De mis werd gecelebreerd in de kleine rooms-katholieke kerk van Lugoj, niet ver van Timisoara in het westen van Roemenië.

Koningin Ana, een geboren prinses van Bourbon-Parma, is altijd haar katholieke geloof trouw gebleven en haar echtgenoot, de in 2017 overleden koning Mihai, had daar geen bezwaar tegen. De vijf dochters uit het huwelijk dat 68 jaar stand hield, werden groot gebracht in de Roemeens-orthodoxe kerk.

Bij de mis waren vertegenwoordigers van andere kerkgenootschappen aanwezig, zoals de Grieks-katholieke, de Roemeens-orthodoxe en de protestantse kerk. Margareta, die na het overlijden van haar vader aan het hoofd staat van het koningshuis en toen de titel ‘bewaarder van de kroon’ aannam, hield aan het einde van de plechtigheid een kort dankwoord.

Margareta en Radu kregen van de pastoor tot slot een lunch aangeboden ter ere van de overleden koningin. Ex-prins Nicolae plaatste donderdag op sociale media als Instagram en Facebook een jeugdfoto van zichzelf met zijn grootmoeder Ana.