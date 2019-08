Koning Felipe heeft donderdag, in zijn eerste race bij de maandag zonder hem begonnen zeilwedstrijden om de Copa del Rey, met zijn schip ‘Aifos 500’ een zesde plek behaald. Dat is het op één na beste resultaat van zijn team in de Club Swan 50-klasse, waaraan ook de Noorse koning Harald deelneemt in de Fram XVIII.

Na afloop van de race, de zevende sinds het begin van de zeilregatta, werd de rangschikking opnieuw opgemaakt en kreeg elke boot het puntentotaal dat correspondeerde met de plek in het voorlopig klassement. Daardoor zijn de onderlinge verschillen aanzienlijk teruggebracht.

Zo staat koning Felipe met acht punten op de achtste plaats, zeven punten achter leider Ettore Mattiello met ‘Cuor di Leone’. Voor de herschikking stond Aifos op 26 punten achterstand. Voor koning Harald was de ‘reset’ nog voordeliger. Hij staat nu elfde met elfde punten, maar het verschil met de leider was daarvoor al opgelopen tot 41.

Dat betekent dat de Italiaan Mattiello nog steeds favoriet is, maar dat met enige stuurmanskunst en wat geluk kunnen ook de twee koningen vrijdag en zaterdag nog meedingen naar de door Felipe uit te reiken beker.