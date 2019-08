Cambodjaanse kinderen met hartproblemen kunnen sinds vrijdag worden behandeld in het splinternieuwe hartchirurgiecentrum Kantha Bopha-Sihamoni Monineath in Phnom Penh.

Koning Norodom Sihamoni en koningin-moeder Monineath Sihanouk, naar wie het centrum mede is vernoemd, hebben ruim 1 miljoen euro bijgedragen aan de totstandkoming, zo vertelde de koning bij de openingsplechtigheid. “Het is verheugend dat dankzij dit nieuwe operatiecentrum 80 procent van de kinderen na een succesvolle operatie een normaal leven kan leiden”, aldus Norodom Sihamoni.

Cambodja telde tot vrijdag slechts één gespecialiseerd hartchirurgiecentrum, in Siem Reap. Dat functioneert sinds 2011 en al jaren werd gesproken over de noodzaak van een tweede faciliteit bij het Kantha Bopha kinderziekenhuis. In binnen- en buitenland werd geld ingezameld, met het leeuwendeel (8 miljoen) afkomstig uit Zwitserland en een substantiële bijdrage van koning en koningin-moeder.

De Zwitserse belangstelling vloeit voort uit de geschiedenis van het kinderziekenhuis, waar in de jaren zeventig tot aan de machtsovername door de Rode Khmer een Zwitserse dokter werkzaam was. Toen deze arts in 1991 terugkeerde in Phnom Penh en daar de verwoestingen zag, vroeg koning Norodom Sihanouk hem het ziekenhuis te herbouwen en te heropenen. De Zwitserse bemoeienis en betrokkenheid zijn sindsdien gebleven.