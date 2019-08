Honderden Japanners hebben het keizerlijk paar en prinses Aiko verwelkomd bij aankomst op het station van Shimoda, een kustplaats tweehonderd kilometer ten zuiden van Tokio. Keizer Naruhito en keizerin Masako arriveerden daar donderdagavond met hun dochter voor een korte vakantie in de keizerlijke villa Suzaki.

De keizer, die eerder op de dag nog de buitengewone zitting van het parlement had geopend, oogde ontspannen en nam met zijn gezin ruim de tijd om iedereen te begroeten en een praatje te maken. De altijd wat schuchtere prinses Aiko (17) volgde daarbij het voorbeeld van haar ouders.

De keizerlijke vakantievilla is gebouwd in 1971 en was populair bij Naruhito’s grootvader keizer Hirohito. Die had er een marien-biologisch laboratorium, dat hij zo’n tien dagen in de lente, zomer en winter bezocht en dat een aanvulling was op het vergelijkbare laboratorium bij keizerlijke villa Hayama aan de andere kant van de Sagamibaai.

De villa heeft een eigen strandje, dat in de volksmond ‘Tenno’ strand wordt genoemd, het strand van de keizer. Volgens Japanse media blijft het keizerlijk gezin vijf dagen in Shimoda.