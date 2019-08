De Italiaanse skipper Ettore Mattiello lijkt met zijn ‘Leeuwenhart’ vrijwel zeker van de overwinning in de Club Swan 50-klasse bij de strijd om de Copa del Rey in de baai van Palma. Sterk zeilen van de Spaanse koning Felipe die vrijdag in de finaleronde met een vierde plaats de beste prestatie van deze week bewerkstelligde, was niet voldoende om de ‘Cuordileone’ van de eerste plaats te stoten.

Bij het ingaan van de laatste zeildag staat Felipe met zijn ‘Aifos 500′ zevende, met tien punten achterstand op de succesvolle Italiaan die vanaf de eerste dag aan de leiding gaat. Enige troost voor de Spaanse koning, die pas sinds donderdag aan de zeilwedstrijd deelneemt, is wellicht dat hij er beter voorstaat dan zijn koninklijke Noorse concurrent, koning Harald. Die kwam vrijdag als achtste over de finish, en steeg daardoor in de voorlopige rangschikking van de elfde naar de negende plaats, maar dat biedt geen zicht op het erepodium.

Zaterdag wordt er nog volop gezeild om de Koningsbeker en ’s avonds heeft koning Felipe de taak om de bekers uit te reiken.