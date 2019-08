Koningin Sofia heeft donderdag in Palma haar kleinkinderen Leonor en Sofia meegenomen naar de film The Lion King. Het was voor de koningin de tweede keer deze week dat ze naar de bioscoop ging. Eerder had ze Victoria Federica en Irene, dochters van respectievelijk de prinsessen Elena en Cristina, al getrakteerd op een avondje Disneyspektakel.

Koningin Letizia, die haar dochters altijd scherp in de gaten houdt tijdens het traditionele vakantieverblijf op Mallorca, vergezelde haar schoonmoeder bij het uitstapje naar de cinema. Na afloop maakten ze met z’n vieren een korte wandeling door het centrum van Palma, zodat iedereen goed kon zien dat de verhoudingen binnen de koninklijke familie uitstekend zijn.

Twee jaar geleden immers was heel Spanje via filmopnamen getuige van het tegendeel, toen Letizia haar kinderen bijna wegrukte uit de omarming van hun oma die na de paasmis graag met hen poseerde bij de uitgang van de kathedraal. Sindsdien stralen Sofia en Letizia in de openbaarheid heel opzichtig harmonie uit.