Margrethe bezoekt na de zomer Deense minderheid in grensgebied

Koningin Margrethe van Denemarken bezoekt van 3 tot 6 september het grensgebied Sleeswijk-Holstein, waar een Deense minderheid van zo’n 50.000 mensen woont. Ze zal de eerste dag aanmeren met het koninklijke schip Dannebrog, en zal ontvangen worden in de hoofdstad Kiel.

In Kiel woont Margrethe eerst besprekingen bij van de landdag en de deelstaatoverheid. Ook zal ze een bezoek brengen aan een verzorgingstehuis, het consulaat in de stad Flensburg, een school, de Deense Bibliotheek van Zuid-Sleeswijk, een kopermolenmuseum, en een groot cultuurcentrum speciaal bedoeld voor de Denen in het gebied.

Het bezoek komt voor het 100-jarig bestaan van de Duits-Deense grens in 2020. Sleeswijk-Holstein behoorde eerst aan Denemarken toe, maar werd bezet door Duitsland. Na de Eerste Wereldoorlog kwam er een referendum voor de inwoners, waarna een deel terugkwam bij Denemarken. In het gebied ligt ook Gråsten Slot, wat fungeert als zomerverblijf voor de Deense koninklijke familie.