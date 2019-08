De zomervakantie van de Deense koningin Margrethe in het Gråsten Slot in de deelstaat Sleeswijk-Holstein, het grensgebied dat ze in september ook zal bezoeken, zit erop. Speciaal voor de gelegenheid werd een klein concert gehouden op de binnenplaats van het kasteel.

Tijdens de wisseling van de wacht werd de koningin verrast met een parade van de koninklijke wachters. Ook haar zus, prinses Benedikte, en hun Zweedse nicht, prinses Christina Magnuson, waren bij de parade en het afscheidsconcert aanwezig.

De koningin kijkt tegen een volle agenda in september aan. Dan ontvangt ze namelijk de Amerikaanse president Donald Trump in Kopenhagen, en zal ze meerdere dagen een officieel bezoek brengen aan de deelstaat Sleeswijk-Holstein.