Goed nieuws voor royalty fans. Zij kunnen de komende weekeinden weer een kijkje nemen in Paleis Noordeinde en in de Koninklijke Stallen. De gebouwen in Den Haag worden voor het vierde jaar enkele dagen opengesteld voor publiek.

De deuren van het werkpaleis van koning Willem-Alexander aan het Noordeinde en het Koninklijk Staldepartement gaan zaterdag en de drie zaterdagen erna open. De naast het paleis gelegen stallen zijn vrijdag en de drie vrijdagen erna te bezichtigen.

Koning Willem-Alexander stelde het Haagse werkpaleis in de zomer van 2016 voor het eerst open voor publiek. Duizenden belangstellenden gingen kijken.

Bezoekers moeten een toegangsbewijs hebben. Voor Paleis Noordeinde zijn de kaarten uitverkocht, voor de stallen nog niet.