Prins William en zijn vrouw Kate zijn in voorbereiding op de zeilwedstrijd waar ze aan meedoen volgende week. Tijdens de eerste editie van Koningsregatta, die plaatsvindt op Isle of Wight, zullen William en Kate echter niet samenwerken. Ze zullen tegen elkaar en een aantal beroemdheden moeten racen om hun eigen goede doel te steunen.

William en zijn team zullen racen voor het goede doel Child Bereavement UK, een organisatie die families en kinderen ondersteunt bij rouwprocessen. Kate zal racen om de Royal Foundation te steunen, een organisatie die ze heeft opgericht met haar echtgenoot, prins Harry en zijn vrouw Meghan. Daarnaast doen Olympisch roeier Helen Glover, komiek John Bishop, BBC-presentator Katie Thistleton, voetbalster Fara Williams, presentator Dan Snow en survivalexpert Bear Grylls mee, ieder met hun eigen goede doel.

Het evenement is gratis voor het publiek, dat de races kan volgen in het SailGP racedorp in het plaatsje Cowes. Daar is een tribune met 500 plekken neergezet, samen met grote schermen waarop de wedstrijd live is te volgen. Ook worden er andere activiteiten langs het water georganiseerd voor families.