De agenda van de Spaanse koning Felipe is ook tijdens zijn zomerverblijf op Mallorca nooit helemaal leeg. De koning heeft in Palma elk jaar ook een aantal officiële verplichtingen. Dat is ook één van de redenen dat echtgenote koningin Letizia de dagen op het eiland meer als werk dan als vakantie ziet.

De koning krijgt volgende week woensdag bezoek van demissionair premier Pedro Sánchez. Die komt hem in paleis Marivent bijpraten over de actualiteit en over zijn vorderingen bij het vinden van voldoende steun voor een voortzetting van zijn premierschap. Eind juli wist bij Sánchez bij twee stemmingen in het parlement die steun niet te krijgen en voor eind september heeft hij nog één kans.

Felipe krijgt eerder in de week de autoriteiten van de Balearen-eilanden op audiëntie en hij woensdagavond in het Almudaina-paleis ook een receptie voor diezelfde autoriteiten en vertegenwoordigers van verenigingen en instellingen van de eilanden. Daar zijn de koninginnen Letizia en Sofia ook bij aanwezig.

Zondag staat de traditionele fotosessie in de agenda en zaterdagavond is de uitreiking van de prijzen van de zeilstrijd in de 38e editie van de Koningscup.