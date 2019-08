De Spaanse koning Felipe is erin geslaagd de top vijf te bereiken van de strijd om de Koningscup. In de Club Swan 50-klasse wist het jacht ‘Aifos 500’, dat zeilt met een bemanning van de Spaanse marine, in de finaleronde drie plaatsen te klimmen. Toevallig of niet, dat was nadat Felipe zich woensdag halverwege de zeilweek op Mallorca bij het team had aangesloten.

Voor de Noorse koning Harald verliep zijn terugkeer in de baai van Palma na een afwezigheid van negen jaar minder fortuinlijk. Met Fram XVIII moest de bejaarde vorst (82) genoegen nemen met de tiende plaats in een veld van tien boten. In de donderdag begonnen finaleronde wist Harald slechts één plaats te stijgen.

Koning Harald, drievoudig deelnemer aan de Olympische Spelen, kwam in het verleden vaker naar Mallorca. Daar zeilde hij zowel tegen Felipe als tegen diens vader koning Juan Carlos. De koning had een vertrouwde slaapplek: zijn eigen koninklijk boot ‘Norge’, die al lang voor zijn komst naar Mallorca lag afgemeerd in de haven.

De niet zo zeilgekke Spaanse koningin Letizia hield zich afzijdig van de wedstrijden. Vrijdagavond ging ze met haar dochters Leonor en Sofia en schoonmoeder koningin Sofia naar een voorstelling van het Ballet van Moskou, dat het Zwanenmeer opvoerde in het Auditorium van Palma. Na afloop poseerden de koninklijke gasten met het gezelschap en de solisten.