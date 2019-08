De Spaanse koning-in-ruste Juan Carlos is zaterdag gespot bij een zeilwedstrijd in Finland. In Hanlo bezoekt hij de eerste dag van het wereldkampioenschap in de Internationale 6 Metre Klasse.

Juan Carlos is zelf actief zeiler geweest. Zo deed hij mee aan de Olympische Spelen van 1972. Dat deed hij echter niet in de Internationale 6 Metre Klasse. Dat was lang een olympisch onderdeel. In 1952 werd de klasse geschrapt.

De huidige koning Felipe is ook actief in de zeilsport. Hij doet deze week mee aan de strijd om de Copa del Rey in de baai van Palma.