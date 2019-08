Kaarten voor koninklijke stallen vooral ‘last minute’ in trek

De Koninklijke stallen in Den Haag blijken een populaire lastminutebestemming voor dagjesmensen. Vrijdag en zaterdag werden veel toegangskaarten op het laatste moment online gekocht. Zelfs voor de deur van het Staldepartement nog, al bestaat dan wel het risico dat een bepaald tijdvak is uitverkocht.

Voor de zes dagen dat de koninklijke stallen de komende weken nog zijn te bezichtigen, waren zaterdag aan het einde van de middag nog 6400 kaarten verkrijgbaar. Dat betekende dat er al ruim 11.000 zijn verkocht. Vooral de laatste dagen zat de vaart erin, aldus een medewerker van de Koninklijke Verzamelingen.

De koninklijke paarden lieten zich in elk geval zaterdag de belangstelling gewillig aanleunen. De koetspaarden zijn ook geselecteerd op hun vriendelijk gedrag ten opzichte van mensen en dankzij de dagelijkse wandeling door de stad en grote evenementen als Prinsjesdag zijn ze ook het een en ander gewend. Van de drukte in de stallen worden ze niet nerveus en als ze even genoeg hebben van alle spiedende blikken en strelende handen dan draaien ze hun kont naar de bezoekers.

Paleis

Het aangrenzende Paleis Noordeinde, waarvoor geen kaarten meer te koop zijn, was zaterdag voor het eerst deze zomer open voor betalend publiek, dat vaak al lang voor het eigen tijdvak van toelating in de rij ging staan bij het paleishek. Binnen gaven medewerkers van de koning, inclusief zijn pas twee dagen geleden aangetreden nieuwe grootmeester Chris Breedveld, uitgebreid tekst en uitleg in de opengestelde vertrekken en zalen.

Daarbij verdient de Balzaal dit jaar extra aandacht omdat daar is te zien wat het resultaat zal zijn van de grondige schoonmaak en restauratie van de lichtelementen. Die worden bovendien voorzien van ledkaarsen die een veel authentieker én duurzamer licht geven dan de nu gebruikte halogeenverlichting.