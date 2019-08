Luxemburgse prins Louis viert verjaardag werkend in Parijs

De Luxemburgse prins Louis mag zaterdag 33 kaarsjes uitblazen. Toch staat er geen groot feest gepland, de derde zoon van groothertog Henri en groothertogin Maria is op zijn verjaardag gewoon aan het werk in Parijs. Dat meldt de Luxemburgse krant Le Quotidien.

Louis woont in de Franse hoofdstad waar hij als consultant werkt. Prins Louis studeerde af aan de Birkbeck University in Londen en heeft een master in psychosociale studies.

Eerder dit jaar scheidde hij officieel van zijn vrouw Tessy, met wie hij sinds 2006 getrouwd was. Het Luxemburgse hof kondigde de scheiding al in januari 2017 aan. Louis en Tessy hebben samen twee zonen: de 13-jarige Gabriel en de 11-jarige Noah.