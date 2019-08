De Deense prins Joachim kruipt dit weekeinde weer met veel plezier achter het stuur van zijn meer dan vijftig jaar oude Ford Lotus Cortina om deel te nemen aan de Historische Grand Prix die wordt verreden in Bellahøj in Kopenhagen. Joachim is al jaren vaste deelnemer én beschermheer van het klassieke auto-evenement.

De tweede zoon van koningin Margrethe deelt de auto voor de Royal Pro/Am dit jaar met de Italiaan Rinaldo ‘Dindo’ Capello, drievoudig winnaar van de 24 uur van Le Mans. Zij racen verspreid over het weekeinde een aantal keren, waarbij afwisselend een professional en een amateur achter het stuur kruipen.

Prins Joachim, die deze zomer voor twee jaar naar Frankrijk is verhuisd, heeft de voorbije jaren al veel ervaring opgedaan en heeft ook zijn kinderen voorzichtig kennis laten maken met de autosport, zo vertelde hij aan Billed Bladet. Met name prinses Athena (7) toonde enig talent in een elektrische go-car.

De andere drie, de prinsen Nikolai, Felix en Henrik, stonden in elk geval nog niet klaar om het stuur over te nemen zei de prins zaterdagmorgen lachend in het televisieprogramma ‘Go’morgen Danmark’.