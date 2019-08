Voor koning Felipe zit het jaarlijkse zeilen er weer op. Hij heeft dit jaar maar een paar dagen kunnen genieten van de strijd om de Koningscup. De politieke sores in Madrid, waar sinds de verkiezingen van eind april nog geen nieuwe regering is, hielden hem langer weg van Mallorca dan de bedoeling was.

Zaterdagavond reikte de Spaanse koning zelf de prijzen uit aan de winnaars van de verschillende onderdelen van de zeilregatta die dit jaar voor de 38e keer werd gehouden. De belangrijkste trofee ging naar de Italiaanse winnaar van de ClubSwan 50-klasse waarin Felipe zelf ook uitkwam en als vijfde finishte.

Bij de prijsuitreiking was uiteraard ook de Noorse koning Harald aanwezig, die een warme omhelzing kreeg van zijn Spaanse collega. Ook Harald was er niet in geslaagd de winst te pakken in de ClubSwan-klasse. Hij eindigde in het klassement als tiende.

Zondag moet koning Felipe weer aan de bak. Niet op het water maar voor de fotografen die langskomen voor de fotosessie met het koninklijk gezin.