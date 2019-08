In Vorsten vertelde Martijn Akkerman over een mooie juwelenterm: à double usage (letterlijk: voor dubbel gebruik). Dat betekent dat een juweel op verschillende manieren te dragen is, en dat geldt voor veel koninklijke juwelen.

Veel 19de-eeuwse juwelen werden bij voorbaat al à double usage uitgevoerd. Broches bijvoorbeeld waren met behulp van een uitklapbaar oog en afneembare speld ook te gebruiken als hanger. Stervormige juwelen, vooral na ongeveer 1850 zo geliefd, werden gemonteerd op diademen, maar konden ook op verschillende manieren los gedragen worden. Appliques op armbanden konden ook dienst doen als broche. Colliers waren vaak ook als twee armbanden of in het haar draagbaar.

Een aantal juwelen in de collectie van het Huis van Oranje is geschikt voor meerdere doeleinden, sommige al van meet af aan. Zo is het slot van het drie-rijig parelcollier van koningin Sophie ook te gebruiken als broche en er kan bovendien een druppelvormige parel onder worden gehangen, waardoor weer een ander beeld ontstaat. Ook koningin Máxima maakt graag gebruik van het à double usage-systeem.

Zo droeg ze een broche die was samengesteld uit onderdelen van de Mellerio-parure, de juwelen met robijnen en diamanten die in 1889 werden vervaardigd in opdracht van koning Willem III voor koningin Emma door de Parijse juwelier Mellerio dits Meller. Het onderste, druppelvormige gedeelte van het devant-de-corsage van deze parure, voor het laatst in z’n geheel gedragen door koningin Juliana, werd – zonder de originele pegels – voor Máxima gemonteerd onder de broche van de parure, een combinatie die nooit eerder te zien was geweest.