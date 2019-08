Koning Willem-Alexander en zangeres Vicky Leandros waren zaterdag in het Duitse Friedrichsruh onder de genodigden bij de besloten uitvaart van vorst Ferdinand von Bismarck. De koning was voor de bijzetting van zijn peetoom ’s ochtends vanuit Griekenland naar Duitsland gevlogen. Op opnamen van het blad Bild is te zien dat hij ook dit jaar in de zomervakantie zijn baard heeft laten staan.

De Rijksvoorlichtingsdienst wilde vooraf niet zeggen of de koning dan wel prinses Beatrix naar de uitvaart zou gaan. Ferdinand von Bismarck die op 23 juli op 88-jarige leeftijd overleed, was een studievriend van prins Claus en trouwgetuige bij het huwelijk van Beatrix en Claus in 1966. Een jaar later werd hij ook peetoom van hun eerste kind, Willem-Alexander, die Ferdinand als één van zijn doopnamen kreeg.

De familie Bismarck had besloten dat de bijzetting in het Bismarck-mausoleum in intieme familie- en vriendenkring zou plaatsvinden. Een nadere aankondiging werd niet gedaan maar Duitse media hielden een oogje in het zeil in Friedrichsruh, waar de voorbereidingen op de uitvaart ook niet onopgemerkt bleven. De komst van de Nederlandse koning werd ook verwacht.

In de Duitse media was na het overlijden van de achterkleinzoon van de ‘IJzeren kanselier’ Otto von Bismarck overigens vooral aandacht voor de ruzies die de familie onder meer om de erfopvolging en het familiebezit zou verscheuren.