De Deense prins Joachim heeft in het weekeinde veel plezier beleefd aan zijn deelname aan de historische Grand Prix van Kopenhagen. De jongste zoon van koningin Margrethe viel bij de Royal Pro/Am weliswaar net niet in de prijzen, maar stuurde zijn meer dan vijftig jaar oude Ford Lotus Cortina bij zijn races wel naar een goede klassering.

Joachim kreeg in Bellahøj, waar het evenement werd gehouden, steun van zijn gezin. Naast echtgenote prinses Marie waren ook de prinsen Felix en Henrik en dochtertje prinses Athena aanwezig. Die vermaakten zich ook bij de talrijke attracties die van de Grand Prix een geschikt familie-uitstapje maken.

Joachim is een gepassioneerd autoracer in historische wagens. Hij neemt elk jaar deel naar de Grand Prix en aan de Classic Race in Aarhus. De komende tijd echter moet het racen op een laag pitje worden gezet omdat de prins in Frankrijk begint aan prestigieuze militaire opleiding. Die vraagt al zijn tijd – ook zijn vrije tijd, zoals Joachim zondag toegaf aan de verslaggever van het weekblad Billed Bladet.