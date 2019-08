De Thaise koning Vajiralongkorn heeft zondag zijn assistent-persoonlijk secretaris naar de ziekenhuizen gestuurd waar de vijf gewonden zijn opgenomen van de bomaanslagen die vrijdag op verschillende plaatsen in Bangkok werden gepleegd.

Pakdee Saengchuto bracht, mede namens koningin Suthida, onder meer bloemen naar de slachtoffers. De secretaris moest naar drie verschillende ziekenhuizen: het St. Louisziekenhuis, het Vibharam-ziekenhuis en het Sirindhornziekenhuis. Volgens de Bangkok Post waren de patiënten en hun families heel blij en gelukkig met de koninklijke gaven en het medeleven van het koningspaar.

Vrijdag ontploften in de Thaise hoofdstad op drie verschillende plaatsen kleine bommen. Het waren “in elkaar geknutselde apparaatjes die met een tijdklok tot ontploffing zijn gebracht”, aldus de politie. De explosieven, ongeveer zo groot als een tennisbal, werden door de politie ook wel pingpongbommen genoemd.

Premier Prayuth Chan-ocha gelaste een onderzoek en veroordeelde de daders, die “het imago van ons land hebben besmeurd en de vrede in het land uit balans hebben gebracht”. Het is onduidelijk wie er achter de aanslagen zit, die kennelijk waren bedoeld om zijn regering in verlegenheid te brengen.