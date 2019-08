Het Almudaina-paleis op Mallorca geldt als zomerverblijf van koning Felipe, maar de Spaanse koning doet er meer dan vakantie vieren. Na een paar dagen zeilen trok Felipe maandag weer zijn pak uit de kast voor de ontvangst van de autoriteiten van de Balearen-eilanden.

Françina Armengol, de premier van de eilandengroep, was de eerste die werd ontvangen en in het Almudaina-paleis met Felipe poseerde. Na haar volgden onder meer de parlementsvoorzitter en de burgemeester van Palma, de hoofdstad van de Balearen. Het ontvangen van de autoriteiten van de Balearen is een van de officiële verplichtingen die Felipe elk jaar vervult tijdens zijn verblijf op Mallorca. Ook een receptie voor diezelfde autoriteiten en vertegenwoordigers van verenigingen en instellingen van de eilanden is vaste prik.

Felipe begon donderdag pas aan zijn vakantie op Mallorca. Vanwege de politieke sores in Madrid kon de koning pas later naar het eiland afreizen. Vlak na aankomst was Felipe, fervent zeiler, al op het water te vinden.