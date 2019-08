Máxima kruipt op woensdag 4 september terug in de schoolbanken. De koningin neemt op basisschool De Rank in Toldijk deel aan een cursus kunstmatige intelligentie (AI), maakte de Rijksvoorlichtingsdienst maandag bekend.

Máxima gaat naar Toldijk voor de lancering van de Nationale AI-cursus Junior, een lesprogramma dat kinderen de beginselen van kunstmatige intelligentie bij moet brengen. In heel Nederland starten basisschoolleerlingen op 4 september met de cursus, die is ontwikkeld om kinderen tussen de 10 en 14 jaar AI te laten ervaren aan de hand van interactieve opdrachten en voorbeelden uit hun belevingswereld.

Koningin Máxima praat tijdens haar bezoek met leerlingen uit groep 7 en 8 over het nut van technologie en AI in het bijzonder. Over datzelfde onderwerp praat ze na het schoolbezoek in een bibliotheek in Doetinchem. Daar ligt de nadruk op het belang van kennis over AI voor iedereen, ook voor volwassenen.