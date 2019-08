De nieuwe Maleisische koning sultan Abdullah is maandagochtend uit zijn auto gestapt om poolshoogte te nemen bij een auto-ongeluk. Medewerkers van de Yang di-Pertuan Agong die vorige week officieel werd geïnstalleerd, plaatsten een kort filmpje op Instagram. Toen de koning zeker wist dat de inzittenden van de tegen de vangrail gereden auto ongedeerd waren, vervolgde hij zijn weg.

Het was al de tweede keer dat Abdullah de koninklijke stoet op weg naar een afspraak liet stoppen en uitstapte om hulp te bieden. Eind juni deed hij dat onderweg naar premier Mahathir Mohamad en maandag op weg naar het voormalige koninklijk paleis in Kuala Lumpur, dat nu een koninklijk museum is. De koning moest daar een speciale tentoonstelling openen over zijn inhuldiging.

Zijn echtgenote koningin Azizah, die maandag haar 59e verjaardag viert, stapte niet uit maar liet haar man begaan. In interviews voor zijn installatie had de koning al gezegd dicht bij de bevolking te willen staan, zoals hij dat in zijn thuisstaat Pahang ook altijd had gedaan. Op sociale media werd het handelen van Abdullah meteen toegejuicht.