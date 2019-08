Prinses Irene is maandag tachtig jaar geworden. De bijzondere mijlpaal wordt volgende maand ook buiten de familiekring gevierd met een speciale voorstelling op 16 september in Koninklijk Theater Carré. Daar wordt ter ere van de prinses een ‘ode aan de natuur’ gebracht, waaraan verschillende artiesten en bekende Nederlanders hun medewerking verlenen. De avond is mede samengesteld door Irene en Herman van Veen en wordt georganiseerd door het NatuurCollege.

“Het NatuurCollege staat voor de verbinding van al het leven. Wij zijn natuur. De toekomst van het leven op aarde in al haar diversiteit, bepalen we samen”, zei de prinses bij de aankondiging. “Wij willen dit graag op een originele manier naar voren brengen, vieren en delen. De verschillende artiesten zullen ieder op hun eigen wijze daar invulling aan geven en vormen als het ware een uniek poëtisch boeket.”

Prinses Irene woont tegenwoordig in Doorn, waar ze vorig jaar vanuit Wassenaar naar toe verhuisde om zich weer omringd te weten door natuur en bossen. Dat had ze aanvankelijk gehoopt te kunnen vinden in Wassenaar, maar haar huis daar bood niet de gewenste rust en privacy. De prinses verblijft verder een groot deel van het jaar in Zwitserland, waar ze ook op straat niet wordt herkend.